“بسمة بوسيل” تتبرع بأرباح مشروعها الخاص لفائدة أهالي غزة

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، التبرع بكامل أرباح شهر أكتوبر لصالح أهالي غزة، إثر تفاقم أزمتهم الحالية.

ونشرت الفنانة المغربية صورة لعلم فلسطين عبر ذات المنصة مرفوقة بتعليق جاء فيه:”انضم إلينا في دعم القضية.. انضم إلينا في أن يكون لنا صوت وبصمة.. سنتبرع بكامل أرباح منتجاتنا طوال شهر أكتوبر لدعم ومساندة إخواننا في غزة”.

ولاقت مبادرة بسمة بوسيل إشادة كبيرة من طرف العديد من النشطاء وكذا أصدقائها المشاهير الذين شجعوها عبر التعاليق.

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