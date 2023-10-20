بايرن لن يعاقب مزراوي بسبب منشورات مؤيدة للفلسطينيين

2023-10-20 / 12:06
6
هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم في آخر 11 موسماً، انه لن يعمد إلى ايقاف ظهيره الدولي المغربي نصير مزراوي، بعد التحقيق معه بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي حول الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وكان مزراوي قد نشر عدة منشورات مؤيدة للفلسطينيين، بما في ذلك واحدة دعت إلى “الانتصار” لـ “إخواننا المضطهدين في فلسطين”، قبل أن يعمد إلى حذفها.

وقال بايرن الجمعة في بيان انه اجرى “محادثة تفصيلية وتوضيحية” مع مدافعه الدولي بسبب “منشوراته على انستغرام المتعلقة بالإرهاب ضد إسرائيل قبل أسبوعين تقريبا، مما أدى إلى سخط وانتقادات”.

لكن الرئيس التنفيذي للنادي يان-كريستيان دريزن شدد على أن مزراوي “أكد لنا بمصداقية أنه يرفض الإرهاب والحرب” و”يأسف إذا تسببت منشوراته في إثارة سخط”.

ونقل عن اللاعب المغربي في البيان الذي أصدره بايرن قوله “أدين كل أنواع الإرهاب وكل منظمة إرهابية”.

وافاد النادي البافاري ان مزراوي سيبقى مع الفريق، لكنه حاليا “خارج الملاعب” بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء واجبه الدولي مع المغرب.

وأوقف ماينتس الذي يستضيف بايرن ميونيخ السبت ضمن منافسات المرحلة الثامنة، مهاجمه الدولي الهولندي من أصل مغربي أنور الغازي لأجل غير مسمى بسبب منشورات داعمة للفلسطنيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اتفاق حكومي لتاهيل 6 ملاعب وبناء ملعب الدار لبيضاء الكبير

اتفاق حكومي لتاهيل 6 ملاعب وبناء ملعب الدار لبيضاء…

2023-10-20 / 14:19
Photo of “الأهلي” يخصص مداخيل مباراته بالدوري الأفريقي لصالح فلسطين

“الأهلي” يخصص مداخيل مباراته بالدوري الأفريقي لصالح فلسطين

2023-10-20 / 10:47
Photo of انطلاق المرحلة الأخيرة للدوري الملكي الدولي للقفز على الحواجز

انطلاق المرحلة الأخيرة للدوري الملكي الدولي للقفز على الحواجز

2023-10-19 / 23:10
Photo of العصبة الاحترافية تنظم ورشة عمل بمركب محمد السادس بالمعمورة

العصبة الاحترافية تنظم ورشة عمل بمركب محمد السادس بالمعمورة

2023-10-19 / 22:13
Photo of لبؤات الأطلس يواجهن ناميبيا في إقصائيات الألعاب الأولمبية

لبؤات الأطلس يواجهن ناميبيا في إقصائيات الألعاب الأولمبية

2023-10-19 / 20:11
Photo of منتخب الشبان يتعرف على برنامج مشاركته في بطولة شمال أفريقيا

منتخب الشبان يتعرف على برنامج مشاركته في بطولة شمال…

2023-10-19 / 18:13
Photo of وجدة .. تنظيم حملة للسلامة الطرقية للإلتزام بقانون السير

وجدة .. تنظيم حملة للسلامة الطرقية للإلتزام بقانون السير

2023-10-19 / 17:28
Photo of 144 مليون درهم لإحداث ملاعب في أكادير

144 مليون درهم لإحداث ملاعب في أكادير

2023-10-19 / 15:12
Photo of “بنزيما ” يرد على اتهامات وزير الداخلية الفرنسي

“بنزيما ” يرد على اتهامات وزير الداخلية الفرنسي

2023-10-19 / 14:21
Photo of لابورتا مقتنع بأن “قضية نيغريرا” ستنتهي “بالبراءة

لابورتا مقتنع بأن “قضية نيغريرا” ستنتهي “بالبراءة

2023-10-19 / 13:04

‫6 تعليقات

  6. لاعب خلوق حفضه ونصره . لكن للأسف و جد نفسه وحيدا معزولا وسط طوفان من الحقد والنازية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق