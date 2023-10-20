الناظور ..توقيف عون سلطة متلبسا بتسلم رشوة مقابل شهادة فلاحية

هبة بريس _ وجدة

أوقفت فرقة الدرك الملكي بالناظور، امس الخميس 19 أكتوبر الجاري، عون سلطة يزاول عمله بجماعة أولاد ستوت بالقرب من مدينة زايو، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.

وحسب مصادرنا، فقد جرى توقيف العون متلبسا بتسلم رشوة مالية قدرها 1700 درهم من طرف المواطن المشتكي مقابل حصوله على شهادة فلاحية.

وحسب تفاصيل القضية، أن المشتكي قام بالإتصال بالرقم الأخضر المخصص لمحاربة الرشوة، حيث بلغ عن تعرضه للابتزاز من طرف عون سلطة بقيادة أولاد ستوت، حيث أعدت النيابة العامة كمينا للعون الموقوف، حيث تم اتفق المواطن المشتكي مع المعني بالأمر من أجل منحه المبلغ الذي طلبه.

وتم توقيف العون في حالة تلبس قرب جماعة زايو، من طرف فرقة خاصة تابعة لجهوية الدرك الملكي بالناظور.

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