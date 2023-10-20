رسمي .. “بني ملال” أغلى المدن المغربية في تكاليف المعيشة

هبة بريس _ الرباط

كشفت المندوبية السامية للتخطيط إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر شتنبر 2023، ارتفاعا ب %8,0 بالمقارنة مع الشهر السابق،

وأكدت المندوبية أن هذا الارتفاع نتج عنه تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %3,1 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,5.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال ب %2,5 وفي مراكش ب %1,5 وفي الداخلة ب %1,3 وفي الدار البيضاء ب %1,2 وفي الرباط و آسفي ب %1,1 وفي مكناس و سطات ب %0,9 وفي أكادير ب %0,8 وفي العيون ب %0,7 وفي فاس ب %0,4. بينما سجل انخفاضات في الحسيمة ب %1,0 وفي تطوان ب %0,2.

وأشارت المندوبية في مذكرة لها أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2023، همت على الخصوص أثمان “الخضر” ب 3,5% و”الزيوت والذهنيات” ب 2,5% و”اللحوم” و”الحليب والجبن والبيض” ب 2,0% و”القهوة والشاي والكاكاو” و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,4%.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 0,8%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 6,0%.

وأوضحت أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 4,9% خلال شهر شتنبر 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 9,9% وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,3%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,5%بالنسبة ل “النقل” و”الترفيه والثقافة” وارتفاع قدره 5,4%بالنسبة ل “المطاعم والفنادق

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