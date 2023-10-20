رسمي .. “بني ملال” أغلى المدن المغربية في تكاليف المعيشة

2023-10-20 / 11:17
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هبة بريس _ الرباط

كشفت المندوبية السامية للتخطيط إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر شتنبر 2023، ارتفاعا ب %8,0 بالمقارنة مع الشهر السابق،

وأكدت المندوبية أن هذا الارتفاع نتج عنه تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %3,1 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,5.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال ب %2,5 وفي مراكش ب %1,5 وفي الداخلة ب %1,3 وفي الدار البيضاء ب %1,2 وفي الرباط و آسفي ب %1,1 وفي مكناس و سطات ب %0,9 وفي أكادير ب %0,8 وفي العيون ب %0,7 وفي فاس ب %0,4. بينما سجل انخفاضات في الحسيمة ب %1,0 وفي تطوان ب %0,2.

وأشارت المندوبية في مذكرة لها أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2023، همت على الخصوص أثمان “الخضر” ب 3,5% و”الزيوت والذهنيات” ب 2,5% و”اللحوم” و”الحليب والجبن والبيض” ب 2,0% و”القهوة والشاي والكاكاو” و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,4%.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 0,8%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 6,0%.

وأوضحت أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 4,9% خلال شهر شتنبر 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 9,9% وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,3%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,5%بالنسبة ل “النقل” و”الترفيه والثقافة” وارتفاع قدره 5,4%بالنسبة ل “المطاعم والفنادق

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‫22 تعليقات

  2. نحن سكان بني ملال أولا نندد بهذا الاسلوب الانتهازي للتجار في بني ملال .الذين استغلوا اصداء الغلاء في المغرب و صمت الناس وموقف المتفرج للسلطة وأحيانا جشع الفلاحين
    لقد عابن سكان التلاعب في الاسعار حيث سجلنا فرق 3.5 درهم في ثمن مادة غذائية واحدة وقس على ذلك اشكال كثيرة من التلاعبات

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