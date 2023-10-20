رسمي .. “بني ملال” أغلى المدن المغربية في تكاليف المعيشة
كشفت المندوبية السامية للتخطيط إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر شتنبر 2023، ارتفاعا ب %8,0 بالمقارنة مع الشهر السابق،
وأكدت المندوبية أن هذا الارتفاع نتج عنه تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %3,1 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,5.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال ب %2,5 وفي مراكش ب %1,5 وفي الداخلة ب %1,3 وفي الدار البيضاء ب %1,2 وفي الرباط و آسفي ب %1,1 وفي مكناس و سطات ب %0,9 وفي أكادير ب %0,8 وفي العيون ب %0,7 وفي فاس ب %0,4. بينما سجل انخفاضات في الحسيمة ب %1,0 وفي تطوان ب %0,2.
وأشارت المندوبية في مذكرة لها أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2023، همت على الخصوص أثمان “الخضر” ب 3,5% و”الزيوت والذهنيات” ب 2,5% و”اللحوم” و”الحليب والجبن والبيض” ب 2,0% و”القهوة والشاي والكاكاو” و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,4%.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 0,8%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 6,0%.
وأوضحت أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 4,9% خلال شهر شتنبر 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 9,9% وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,3%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,5%بالنسبة ل “النقل” و”الترفيه والثقافة” وارتفاع قدره 5,4%بالنسبة ل “المطاعم والفنادق
19 تعليقات
هههه تحية لسكان بني ملال
ماتشوف الحسيمة وطنجة
اللهم انزل علينا بركات من السماء
الغلاء دبا فين ما
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
بني ملال كثرو بزاف في السعار مصابوش لي يراقبهم كل تبيع باش مبغا
غياب مراقبة الأسعار وجشع وكثرة الوسطاء
جشع التجار وكثرة الوسطاء مع غياب مراقبة صارمة لاسعار ادت الى هده الوضعية
ليست مدينة بني ملال وحدها تعرف ارتفاع في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والاسماك وووووو وووووووو وغيرها وإنما جل المدن المغربية تعرف ارتفاعا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كم من مرة قام سكان بني ملال بوقفات احتجاجية لهذه الأسعار الملتهبة ولكن للاسف الشديد بدون جدوى ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
المصيبة والطامة الكبرى أن أغلب الزيادات في المواد الفلاحية إذا أين المغرب الأخضر وأين هي الحكومة التي لا تستطيع توفير الإنتاج الزراعي ودراسة أسعار الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والاسماك والمحروقات واللحوم الحمراء سؤال يتطلب إجابته يا حكومة ؟؟؟؟؟
المشكل كله في يد المواطن المغربي البسيط لو كان يقاطع كل شيء لكان حلا مناسبا للخروج من الأزمة المعيشية الصعبة الراهنة في مجتمعنا المغربي كي تاخذ الحكومة هذا بعين الاعتبار.
عرف المغرب خلال الفترة الماضية موجة غلاء الاسعار وهذا راجع إلى قلة المياه وانحباس الأمطار مما تسبب في الأزمة الإقتصادية والمعيشية القاسية في المغرب.
مافيا تجار السلع و الخضر و العقار سلطت على بني ملال التي كانت من أرخص المدن
يجب على الحكومة وضع حلا مناسبا للخروج من الأزمة الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ولا سيما في هذه المدينة بني ملال.
هذا الغلاء المعيشي والاسعار المرتفعة تسببت في حالة يرثى لها كما يقال باللهجة المغربية (وصلات به العظم) والمسؤولون لا يعبرون اهتماما إلا لمصالحهم الشخصية فقط والفقير يموت.
عندما يخرج الشعب المغربي بأكمله من طنجة إلى الكويرة للاحتجاج فربما تكون هناك احتمال في تخفيظ الأسعار الملتهبة مع أخذ الحكومة بعين الاعتبار هذه الوقفات الاحتجاجية….
يجب تحديد الأسعار على جميع أنحاء المملكة ومراقبتها من طرف المسؤولين.
الكل يلغي بلغاه ولا أحدا يحرك ساكنا والاوضاع تزداد يوما بعد يوم في تدهور الوضع المعيشي..