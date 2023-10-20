“الأهلي” يخصص مداخيل مباراته بالدوري الأفريقي لصالح فلسطين

2023-10-20 / 10:47
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هبة بريس _ رياضة

قرر مجلس إدارة الأهلي المصري تخصيص عائد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التي ستقام أمام سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل في إستاد القاهرة في إياب دور الثمانية لبطولة الدوري الأفريقي لصالح “الأشقاء في فلسطين”.

وأعلن الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي أن مجلس الإدارة قرر بعد اجتماعه الطارئ الأربعاء، عن إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التليفزيونية الليلة، تضامنا مع فلسطين، ورفضا للعدوان الظالم الذي يتعرضون له.

وقرر المجلس في اجتماعه دعوة أعضاء الأهلي في كافة فروع النادي الأربعة (الجزيرة – الشيخ زايد -مدينة نصر – التجمع الخامس)، إلى التبرع بالدم لصالح إخوتنا في فلسطين.

وقرر الأهلي ارتداء كل فرق النادي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادًا على أرواح الشهداء في فلسطين.

وتقرر تخصيص العائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الأفريقي لكرة القدم، لصالح أهالي فلسطين.

وأعلن النادي الأهلي الحداد على أرواح الشهداء في فلسطين، مجددا رفضه القاطع للموقف غير العادل بالمرة والصمت الدولي المخيب للآمال تجاه ما يحدث للأشقاء، ويبدي النادي أسفه وحزنه لما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء.

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