تضامنا مع فلسطين..إلغاء الدورة 34 من “أيام قرطاج السينمائية”

2023-10-20 / 10:05
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في تونس إلغاء الدورة الرابعة والثلاثين لمهرجان “أيام قرطاج السينمائية” التي كانت مقرّرة من 28 أكتوبر إلى الرابع من نونبر، وذلك تضامناً مع القضية الفلسطينية.

ونشرت صفحة وزارة الشؤون الثقافية التونسية بلاغا عبر حائطها الفايسبوكي جاء كالتالي :”تضامنا مع شعبنا الفلسطيني الشقيق، واعتبارا للأوضاع الإنسانية الحرجة التي يشهدها قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة جرّاء العدوان الصهيوني الغاشم، قرّرت وزارة الشؤون الثقافية إلغاء تنظيم الدورة 34 من أيام قرطاج السينمائية”.

وجدير بالذكر أن أيام قرطاج السينمائية أعلنت في وقت سابق عن قائمة الأفلام المختارة للمسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية القصيرة للدورة 34 من المهرجان :

تسلل- إيمان صالح- الجزائر

وحم- حنين الحسين- المغرب

غرق _ أمير الشناوي- مصر

نسيج – أنيس التونسي- تونس

رسالة من مجهول- لؤي جلال- مصر

Pas bandits- ساحل العاج – إستيل كوني

Les scieurs- إليز سواساوا- جمهورية الكونغو الديموقراطية

Sur les traces de ma liberté-بنين- فرانكلين توهويغنون

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