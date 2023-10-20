مشعل : سنقايض الأسرى الإسرائيليين لدينا بجميع السجناء الفلسطينيين

2023-10-20 / 09:23
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هبة بريس _ وكالات

قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل اليوم الخميس، إن الحركة لديها عدد من الجنود الإسرائيليين المحتجزين كرهائن يكفي للتفاوض على إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين في إسرائيل.

جاءت تصريحات مشعل خلال مقابلة خاصة مع قناة العربية.

وأضاف مشعل “أن تفاصيل أرقام الأسرى موجودة فقط عند كتائب القسام”.

وسجل أن “الموقف العربي تجاه الوضع الحالي جيد ونطلب المزيد”، مشدداً بالقول: “نحن لا ندعو الشعوب إلى الحروب”، ومشيراً إلى أن “حزب الله وإيران قدموا للمقاومة السلاح والدعم ونطلب المزيد”.

وأشار إلى أن “إسرائيل تقول إنها ستقضي على حماس.. ولن تنجح”، مشدداً بالقول: “المعركة مع إسرائيل صعبة.. طالبان هزمت أميركا ونحن سنهزم إسرائيل”.

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‫2 تعليقات

  2. للاسف يقللون من قيمة الإنسان العربي وهم لا يفقهون: واحد يهودي مقابل مائة فلسطيني، مهزلة.

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