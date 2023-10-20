إغلاق مطعم في فرنسا بعد عطل حال دون إضاءة الحرف “سي” ما جعل اسمه “حماس

هبة بريس

أغلقت الشرطة الفرنسية مطعم “CHAMAS TACCOS” بعد تعرض الحرف (C) في لافتته المضيئة لعطل حال دون إضاءته، ما جعل اسم المطعم يبدو وكأنه يتضمن كلمة “حماس”.

وقعت الحادثة مساء الأربعاء في بلدة فالانس، وانتشرت عبر مواقع التواصل، بعد تصويرها من قبل عمال في المطعم.

ويظهر المقطع المصور مجيء الشرطة بناء على شكوى قدمها سكان المنطقة المحيطة بالمطعم.

ويقول أحد العمال إن الحرف (C) معطل منذ 6 أشهر وليس أمرا جديدا، فيما بيّنت الشرطة أن المطعم سيبقى مغلقا حتى إصلاح العطل.

تجدر الإشارة أن الحكومة الفرنسية حظرت بقرار اتخذته في 12 أكتوبر الجاري “جميع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين” بزعم أنها “يمكن أن تخل بالنظام العام”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0