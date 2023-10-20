نجاح عمليتين جراحيتين نوعيتين بافران
في سابقة من نوعها بالمركز الاستشفائي الإقليمي لافران (20 غشت بازرو) تمكن فريق صحي يوم الثلاثاء 10/10/2023 و كذلك يوم الخميس 12/10/2023 بفضل الله و جهد الاطر الصحية بالمستشفى من إجراء عمليتين جراحيتين نوعيتين لأول مرة في اقليم افران على مستوى الركبة :
– الأولى لفائدة مريض شاب كان يعاني من اعوجاج كبير في ساقه (genu valgum) و ذلك بتقويم جراحي بتغيير زاوية عظم الفخذ عن طريق قطعه وإعادة تشكيله وتثبيته بصفيحة معدنية
– والثانية لفائدة مريضة شابة لاعبة كرة قدم تعرضت لحادث اثناء مباراة مع فريقها نجاح ازرو ادى الي تمزق الرباط الصليبي الامامي الايمن على مستوى الركبة (rupture du ligament croisé antérieur) وذلك بزرع رباط بديل بالمنظار من خلال فتح شقوق متناهية الصغر
وأجريت هاتين العمليتين تحت إشراف الدكتور ايمن ناعم، أخصائي في جراحة العظام والمفاصل، والدكتور عبد الرزاق اومسكور، أخصائي في التخدير والإنعاش، فضلا عن طاقم تمريضي مؤهل يضم كل من الصالحي محمد، اوعكي حنان، السربي حمزة، ازناك سكينة، طويس هناء، غبور فاتن و تعزى هاجرمن المركز الاستشفائي الإقليمي لافران وقد كللت هاتان العمليتان بالنجاح، و بدون مضاعفات.
ولضمان تكلل هذا النوع من العمليات الجراحية الدقيقة والمعقدة بالنجاح، يتطلب ذلك ، توفر أجهزة طبية وتقنية خاصة، باتت متوفرة في المستشفيات الاقليمية مع العلم ان أتعاب هذا التدخل الجراحي تم تحملها في إطار نظام التغطية الصحية AMO TADAMONE فيما اقتصرت مساهمة المريضين على توفير بعض المستلزمات الطبية غير المتوفرة في المستشفى.
ويرجع الفضل في إجراء مثل هذه العمليات بالمستشفيات الإقليمية ( مستشفى 20 غشت بأزرو كمثال ) الى استراتيجية وزارة الصحة التي تهدف الى تأهيل المستشفيات و تزويدها بالموارد البشرية و اللوجستيكية اللازمة
11 تعليقات
وفروا للاطقم المغربية الظروف المادية والمعنوية مع المستلزمات الضرورية وسترون النتائج
المغرب له كفاءات عالية الجودة في ميدان الطب وخاصة الجراحة العامة وهذا شرف لنا.
جزيل الشكر والتقدير لطاقم الطبي والتمريضي الذي قام بإجراء هذه العمليات على أكمل وجه
هادشي غير أمام الصحافة والإعلام اما فالواقع فمستشفياتنا تفتقر لابسط المعدات
الحمدلله المجال الطبي في بلادنا بدأ يعرف في الآونة الأخيرة تقدم ملموسا على مستوى التجهيزات الطبية و كذا الأطر الطبية و التمريضية
الحمدلله التقدم على مستوى المجال الطبي عرف جل ارجاء المغرب
الحمدلله على سلامة المرضى
نشكر ملكنا على نظام التغطية الصحية AMO TADAMONE أطال الله في عمره
هنيئا لنا ساكنة مدينة أزرو بهذا التقدم الذي طرأ على مستشفياتنا وبدوري اتقدم بخالص الشكر الطاقم الطبي والتمريضي
هنيئا لنا اصبحت الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية تنافس الخدمات الصحية بالمصحات الخاصة
بالفعل مستشفى 8 غشت بمدينة أزرو عرف قفزة نوعية على مستوى التجهيزات الطبية و كذا الأطر الطبية و التمريضية وذلك راجع للهتممام الذي حظي به من طرف مندوب الصحة الدكتور عبد اللطيف العسري الذي نكن له كل الشكر والقدير والاحترام