المغرب يشارك في تمويل مشاريع السكك الحديدية في أفريقيا

هبة بريس ـ الرباط

افتتحت اليوم الخميس في ديامنياديو على بعد 30 كلم من دكار أعمال المنتدى الدولي لتمويل مشاريع السكك الحديدية في أفريقيا، بمشاركة ممثلين عن الدول الأفريقية ومن بينها المغرب.

ويشارك المغرب في هذا الحدث الذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام تحت شعار “تمويل مشاريع السكك الحديدية في أفريقيا: مستقبل السكك الحديدية في أفريقيا” ، بوفد يترأسه السيد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، وأيضا رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية لمنطقة أفريقيا.

ويهدف هذا المنتدى، الذي تنظمه الجمعية الوطنية لسكك الحديد بالسنغال بشراكة مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، ويشارك فيه حوالي خمسمائة من صناع القرار من رجال السياسة وممثلي شركات السكك الحديدية وقطاع الصناعة والقطاع الخاص ، إلى “تحفيز تنمية قطاع السكك الحديدية في أفريقيا”.

وتميز حفل افتتاح هذا الاجتماع، على الخصوص، بكلمات لرئيس الوزراء السنغالي أمادو با، نيابة عن رئيس الجمهورية ماكي سال ،وللمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، بحضور عدد من اعضاء الحكومة السنغالية، بالإضافة إلى أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين بدكار، ومن بينهم سفير المغرب لدى السينغال حسن الناصري .

ويتضمن برنامج هذا المنتدى موائد مستديرة حول فرص الاستثمار في السكك الحديدية في إفريقيا يالاضافة الى عقد اجتماعات وتوقيع اتفاقيات للشراكة.

ويهدف هذا المنتدى إلى النهوض بقطاع السكك الحديدية في أفريقيا، وتعبئة جميع الأطراف المعنية بالقطاع ، وصناع القرار السياسي، وممثلي الشركات والخبراء والجهات الفاعلة الرئيسية في التمويل وتحديد المشاريع الاستثمارية الكبرى على المستويين الوطني والدولي.

ويتعلق الأمر أيضا ، بحسب المنظمين، بتحديد آليات التمويل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير التعاون بين الدول من خلال الدعم الاستراتيجي للمشاريع ذات التوجه الإقليمي .

ومن المتوقع أن تتوج أشغال المنتدى بإصدار دليل حول تمويل السكك الحديدية ، بالاضافة الى إعلان دكار حول أسس اتجاهات التمويل الأخضر في المشاريع في أفق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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