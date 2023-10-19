المغرب يفوز بلقب أحسن وجهة من طرف مبرمج رحلات عالمي

هبة بريس ـ الرباط

حظي المكتب الوطني المغربي للسياحة، مؤخرا بتتويج جديد، تمثل في حصول المغرب على جائزة ” أحسن وجهة” من طرف مبرمج الرحلات الفرنسي “Voyage Privé “.

وذكر المكتب، في بلاغ له، أن المغرب يعد واحدة من الوجهات الأكثر تسويقا منذ بدايات “Voyage Privé” سنة 2006، وقد تأتى ذلك بفضل تعاون إعلامي مكثف لأزيد من عشر سنوات مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.

وأضاف البلاغ أن النتائج المحصل عليها في السنوات الأخيرة، شكلت مبعث فخر واعتزاز لدى متعهدي الأسفار والرحلات بشكل عام، حيث بلغ عدد السياح الوافدين على المغرب نهاية شهر شتنبر 2023 .. 3 ملايين و 762 ألفا و 410 سائحا فرنسيا، أي بزيادة بنسبة 38 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022 ، و 12 في المائة مقارنة مع سنة 2019، باعتبارها السنة المرجعية لما قبل فترة كوفيد-19.

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