المغرب يفوز بلقب أحسن وجهة من طرف مبرمج رحلات عالمي

2023-10-19 / 23:21
0

هبة بريس ـ الرباط 

حظي المكتب الوطني المغربي للسياحة، مؤخرا بتتويج جديد، تمثل في حصول المغرب على جائزة ” أحسن وجهة” من طرف مبرمج الرحلات الفرنسي “Voyage Privé “.

وذكر المكتب، في بلاغ له، أن المغرب يعد واحدة من الوجهات الأكثر تسويقا منذ بدايات “Voyage Privé” سنة 2006، وقد تأتى ذلك بفضل تعاون إعلامي مكثف لأزيد من عشر سنوات مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.

وأضاف البلاغ أن النتائج المحصل عليها في السنوات الأخيرة، شكلت مبعث فخر واعتزاز لدى متعهدي الأسفار والرحلات بشكل عام، حيث بلغ عدد السياح الوافدين على المغرب نهاية شهر شتنبر 2023 .. 3 ملايين و 762 ألفا و 410 سائحا فرنسيا، أي بزيادة بنسبة 38 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022 ، و 12 في المائة مقارنة مع سنة 2019، باعتبارها السنة المرجعية لما قبل فترة كوفيد-19.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سطات.. رياح وغبار وفلاحون يحنون للزمن الجميل

سطات.. رياح وغبار وفلاحون يحنون للزمن الجميل

2023-10-19 / 22:43
Photo of نبذة عن الوالي الجديد لجهة سوس ماسة سعيد أمزازي

نبذة عن الوالي الجديد لجهة سوس ماسة سعيد أمزازي

2023-10-19 / 22:08
Photo of بنموسى: “قرابة مليون و160 ألف تلميذ يدرسون الآن اللغة الإنجليزية في الإعدادي”

بنموسى: “قرابة مليون و160 ألف تلميذ يدرسون الآن اللغة…

2023-10-19 / 21:29
Photo of الملك يعين الكروج و بوطالب و الشافعي على رأس مؤسسات عمومية

الملك يعين الكروج و بوطالب و الشافعي على رأس…

2023-10-19 / 21:05
Photo of “سيدة القطب السمعي البصري”.. من هي سميرة سيطايل؟

“سيدة القطب السمعي البصري”.. من هي سميرة سيطايل؟

2023-10-19 / 20:13
Photo of لبنى بوطالب.. من ترامواي الرباط سلا إلى مديرة لوكالة تهيئة مارشيكا

لبنى بوطالب.. من ترامواي الرباط سلا إلى مديرة لوكالة…

2023-10-19 / 19:43
Photo of الملك يصادق رسميا على قانون منح صفة مكفولي الأمة للأطفال ضحايا “زلزال الحوز”

الملك يصادق رسميا على قانون منح صفة مكفولي الأمة…

2023-10-19 / 18:37
Photo of محمد امهيدية واليا على جهة الدار البيضاء ويونس التازي واليا على جهة الشمال

محمد امهيدية واليا على جهة الدار البيضاء ويونس التازي…

2023-10-19 / 18:32
Photo of طنجة.. توقيف عشريني متورط في جريمة قتل شاب السنة الماضية

طنجة.. توقيف عشريني متورط في جريمة قتل شاب السنة…

2023-10-19 / 18:31
Photo of اعتدى بسكين على زوجين إيطاليين.. الأمن يوقف مختلا عقليا بفاس

اعتدى بسكين على زوجين إيطاليين.. الأمن يوقف مختلا عقليا…

2023-10-19 / 16:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق