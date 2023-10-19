حماس تعلن سقوط قتلى في حرم كنيسة بعد غارة إسرائيلية

2023-10-19 / 23:14
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هبة بريس ـ وكالات 

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة حماس الخميس أن الكثير من النازحين الذين لجؤوا إلى حرم كنيسة في غزة قتلوا وجرح عدد آخر في غارة إسرائيلية.

وفي بيان أفادت الوزارة أن الغارة تسببت “بوقوع أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى” في حرم كنيسة الروم الأرثوذكس في مدينة غزة.

و أفاد شهود أن الضربة أصابت على ما يبدو هدفا قريبا من الكنيسة التي لجأ إليها الكثير من مواطني غزة فيما الحرب مستعرة بين إسرائيل وحركة حماس.

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‫2 تعليقات

  1. على الشعوب ان تعي مبكرا ما ينتظرها من ابادة ان هي تركت هذا الكيان الصهيوني العنصري النازي الذي لا دين له بحيث يمكتهم تصفية اليهود والنصارى والمسلمين وختى البوذيين ان هم تركوا حتى يتغةلوا ويستقووا..لقد قالها هتلر (تركت تلة من اليهود لمي يعرف العالم بعد حين لماذا كنت اود ابادتهم)انه يعرف انهم اقسى حتى من تنظيمه النازي

  2. يا رب انصر الإسلام و المسلمين والمقاومين الفلسطينيين على الخنازير الاسرائيليين. يا رب

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