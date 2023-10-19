سطات.. رياح وغبار وفلاحون يحنون للزمن الجميل

محمد منفلوطي_هبة بريس

هنا بدوار لورارقة جماعة سيدي العايدي بسطات، وخلال جلسة بسيطة مع فلاحي المنطقة تزامنت وتقديم العزاء في وفاة أحد أبناء الدوار، وبعد أن نُصبت خيام المعزين، وبعد الانتهاء من مراسيم الدفن، تحولت المجالس لمناقشة أحوال الطقس: ” توحشنا الشتا، والغايس، ياربي ترحمنا برحمتك الواسعة…”، دعوات وابتهالات، وعيون تراقب السماء لعلها تمطر غيثا نافعا…

قال أحدهم وهو كله أمل في رحمة الرحيم: ” هذا العجاج متبوع بشتا إن شاء الله…هو مول الشيء والقادر على كلشي..بنادم ولخاصو الماء….فين ليام ملي كانت لَبيار عامرة..”.

هنا تعرف المنطقة رياحا قوية مصحوبة بغبار شديد، وسماء شبه غائمة، حديث هؤلاء الفلاحين الشيق، يحملك إلى النبش في ذكريات الزمن الجميل، الكل يتذكر تلك الأيام الجميلة” كانت الشتا كتبقا تصب شهور ، وكانو الوديان ولبيار عامرين بالما، وكانو الناس كيلقاو صعوبة في التنقلات بسبب كثرة الغايس”….

“إييه، كانت الأيام الجميلة كلشي تبدل ، أودي الله يهدينا وبنادم خاصو يرجع لله”… هكذا قال الحاج أحمد وهو رجل مسن يحمل في جعبته إرثا تاريخيا ومسيرة عُمر…

الكل يتكلم عن قلة المياه في الآبار بعد أن تضررت الفرشة المائية بفعل قلة التساقطات المطرية، مفادها أن العديد من الآبار قد تحولت إلى حفر جافة بلاماء بسبب انتشار عمليات الحفر العشوائية بواسطة آليات متطورة عكس الطرق البدائية التي اعتاد القرويون على استعمالها، الأمر الذي أثر سلبا وبشكل مباشر على الفرشة المائية لاسيما وأن عملية الحفر هاته تفوق بعض الأحيان 200 متر، مما جعل العديد من الآبار ذات العمق المتوسط توضع خارج الخدمة بعدما جفت مياهها.

ظاهرة حفر الآبار بالتقنيات الحديثة، أضحت ظاهرة خطيرة، تستوجب من الجهات المختصة التحرك لوقف هذا الخطر، عبر تقنين عمليات الحفر، بغية ضمان وحماية المياه الجوفية من الهدر والاستغلال العشوائي الذي بلغ ذروته بالعديد من الجماعات القروية بإقليم سطات.

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