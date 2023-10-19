العصبة الاحترافية تنظم ورشة عمل بمركب محمد السادس بالمعمورة

هبة بريس ـ رياضة

عقدت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية يوم الخميس 19 اكتوبر 2023 بمركب محمد السادس بالمعمورة بسلا ورشة حوار يحضور ممثلي الاندية و مندوبي المباريات في اطار العمل بورقة المبارات الرقمية في المسابقات التي تشارك فيها للفئات العمرية الصغرى.

افتتح الورشة عبد الحق رزق الله عضو المكتب المديري للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ورئيس لجنة منافسات الفئات الصغرى بكلمة ترحيب بالحضور في حين قدم الكاتب العام للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية توضيحات حول الهدف المنشود والاهمية القصوى التي يكتسيها هذا المشروع الذي يهدف لتطوير العمل بالمنصة الالكترونية.

و عرفت هذه الورشة التحسيسية مجموعة من المداخلات من طرف ممثلي الاندية الذين عبروا عن مجموعة من الملاحظات والاقتراحات القيمة التي ستساهم في تطوير المنصة وتسهيل العمل بها.

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