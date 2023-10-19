بنموسى: “قرابة مليون و160 ألف تلميذ يدرسون الآن اللغة الإنجليزية في الإعدادي”

2023-10-19 / 21:29
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هبة بريس ـ الرباط

أوضح شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن حوالي مليون و 160 ألف تلميذ يدرسون الآن اللغة الإنجليزية في الإعداديات المغربية.

بنموسى أضاف في مداخلة له بمجلس النواب أن عدد التلاميذ الذين يدرسون اللغة الإنجليزية بالمستوى الإعدادي خلال الموسم الدراسي 2023-2024 يصل بالضبط إلى مليون و 154 ألفا و 813 تلميذ.

و بخصوص أساتذة اللغة الإنجليزية في المستوى الإعدادي، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن العدد حاليا هو 2794 أستاذ و أستاذة، و قد تم تطعيمهم بحوالي 665 مدرسا إضافيا.

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‫6 تعليقات

  6. حبل الكذب قصير. اولا نحن في عطلة، الاساتذة مضربون و هناك نقص كبير في اساتذة اللغة الانجليزية و ليس هناك مقرر. زيد فرش راسك.

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