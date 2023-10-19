بنموسى: “قرابة مليون و160 ألف تلميذ يدرسون الآن اللغة الإنجليزية في الإعدادي”
هبة بريس ـ الرباط
أوضح شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن حوالي مليون و 160 ألف تلميذ يدرسون الآن اللغة الإنجليزية في الإعداديات المغربية.
بنموسى أضاف في مداخلة له بمجلس النواب أن عدد التلاميذ الذين يدرسون اللغة الإنجليزية بالمستوى الإعدادي خلال الموسم الدراسي 2023-2024 يصل بالضبط إلى مليون و 154 ألفا و 813 تلميذ.
و بخصوص أساتذة اللغة الإنجليزية في المستوى الإعدادي، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن العدد حاليا هو 2794 أستاذ و أستاذة، و قد تم تطعيمهم بحوالي 665 مدرسا إضافيا.
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6 تعليقات
تبارك الله
يجب توحيد اللغة الانجليزية
لدينا ضعف في الانجليزية
يجب توحيد الانجليزية من الابتدائي
الانجليزية لغة مهمة
حبل الكذب قصير. اولا نحن في عطلة، الاساتذة مضربون و هناك نقص كبير في اساتذة اللغة الانجليزية و ليس هناك مقرر. زيد فرش راسك.