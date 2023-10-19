مق-تل 16 صحافيا فلسطينيا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب

هبة بريس ـ وكالات

لم يسلم الصحافيون و المصورون الصحافيون من القصف في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الجارية منذ أيام، حيث قتل عدد من أصحاب مهنة المتاعب فوق قطاع غزة.

و قتل 16 صحافيا فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الجاري، وفق ما أعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين.

وأفادت النقابة ومقرها رام الله في الضفة الغربية في بيان عن استشهاد 16 من الصحافيين الفلسطينيين فيما أصيب العشرات بجروح.

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