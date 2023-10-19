منظمة الصحة العالمية تطلب من إسرائيل السماح بدخول المساعدات “يوميا” إلى غزة

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة القتلى في القطاع إلى 3785 فلسطينيا وإصابة 12493.

فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس لوقف إنساني فوري لإطلاق النار في مطالبا حماس بالإفراج عن الرهائن وسماح إسرائيل بدخول غير مقيد للمساعدات إلى القطاع.

من جهتها، طلبت منظمة الصحة العالمية الخميس السماح بوصول المساعدات الإنسانية يوميا إلى قطاع غزة، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات.

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