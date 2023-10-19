الملك يعين الكروج و بوطالب و الشافعي على رأس مؤسسات عمومية

هبة بريس ـ الرباط

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، والمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات دولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

و خلال هذا المجلس الوزاري، عين الملك عددا من الشخصيات على رأس مؤسسات عمومية، و هم الكروج و بوطالب و الشافعي.

و باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، عين جلالته:

– محمد الكروج، في منصب المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي،

– والسيدة لبنى بوطالب، في منصب مدير وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا.

كما أنه وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، عين جلالة الملك، عبد الرحيم الشافعي، في منصب رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياطات الاجتماعية.

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