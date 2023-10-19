سفينة حربية أمريكية متجهة لإسرائيل تعترض صواريخ أطلقت عليها من اليمن

2023-10-19 / 20:44
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هبة بريس ـ وكالات 

أكدت وكالات أنباء دولية أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية اعترضت عدة صواريخ أطلقت عليها قبالة سواحل اليمن.

و اعترضت سفينة حربية أمريكية تبحر بالقرب من سواحل اليمن عدة صواريخ أطلقت عليها، على ما يبدو من قبل الحوثيين.

وذكرت المصادر ذاتها أنه ليس من الواضح ما إذا كانت السفينة هي هدف الهجوم، أو إذا كانت الصواريخ تهدف إلى إصابة هدف آخر.

ويأتي إطلاق النار في ظل الحرب في غزة، والخوف من أن تستغل إيران الحرب لإحداث تصعيد إقليمي.

ووصلت السفينة الحربية التي اعترضت الصواريخ، أمس، إلى البحر الأحمر عبر قناة السويس، وقال الجيش الأمريكي إن حاملة الطائرات USS كارني “ستساعد في الحفاظ على الأمن البحري والاستقرار في الشرق الأوسط”.

كجزء من المساعدة الأمريكية في الحرب ضد حماس، اقتربت حاملة الطائرات الأمريكية USS فورد من شواطئ إسرائيل، كما تتجه حاملة طائرات أخرى، وهي يو USS أيزنهاور، إلى المنطقة.

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