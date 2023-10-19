“سيدة القطب السمعي البصري”.. من هي سميرة سيطايل؟

2023-10-19 / 20:13
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نجلاء مزيان: هبة بريس

عيّن الملك محمد السادس، اليوم الخميس، الإعلامية المغربية سميرة سيطايل، سفيرا لجلالته لدى الجمهورية الفرنسية، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك بالقصر الملكي بالرباط.

سميرة سيطايل هي من مواليد 16 مايو 1964،ازدادت ونشأت في ضواحي باريس، و قررت الاستقرار بالمغرب بصفة نهائية عندما طلبت التدريب في الإذاعة والتلفزة المغربية، قبل أن تصبح وظيفتها الأولى.

سميرة هي إعلامية فرنسية مغربية، ومديرة الأخبار سابقا ونائبة المدير العام بالقناة الثانية المغربية،و هي شقيقة عبد الرزاق سيطايل رئيس مجلس مجلة أفريك Les Afriques Editions et Communication SA‏.

وتعد سيطايل نموذج للمرأة المكافحة التي فرضت ذاتها ونقشت اسمها بماء من ذهب على صفحة المشهد السمعي البصري، ولا غرابة أن تلقبها الصحافة الفرنسية بـ “سيدة القطب السمعي البصري”.

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