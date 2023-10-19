لبنى بوطالب.. من ترامواي الرباط سلا إلى مديرة لوكالة تهيئة مارشيكا

هبة بريس ـ الرباط

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، والمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات دولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، عين جلالته لبنى بوطالب، في منصب مدير وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا.

وشغلت لبنى بوطالب، عدة مناصب في السابق، أبرزها ترأسها مجلس الإدارة العامة لشركة ترامواي الرباط سلا.

كما شغلت بوطالب منصب مديرة عامة لشركة الرباط الجهة للتنقل، الشركة المشرفة على المرآب تحت أرضي “باب شالة” الذي تم إنجازه بالرباط بالقرب من المدينة العتيقة.

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