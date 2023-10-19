نبذة عن محمد امهيدية الوالي الجديد لجهة الدار البيضاء الكبرى

2023-10-19 / 19:32
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

أفرجت وزارة الداخلية ، مساء اليوم الخميس ، عن لائحة الولاة والعمال الذين تم تعيينهم بعدد من الجهات والعمالات والاقاليم بالمملكة، وذللك بعد التأشير على اللائحة خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي .

وطبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية تفضل الملك بتعيين عدد من الولاة والعمال ، بينهم محمد امهيدية الذي تم تعيينه واليا على جهة الدار البيضاء الكبرى.

وولد محمد امهيدية، في 8 أكتوبر 1954 بسيدي قاسم، وهو حاصل على دبلوم مهندس دولة من المدرسة الوطنية العليا للمعادن لـ’دووي’ بفرنسا سنة 1981، ودبلوم المعهد العالي للإسمنت المسلح بمرسيليا سنة 1982.

وبدأ امهيدية مساره الإداري بوزارة التجهيز، حيث تولى عدة مسؤوليات، كمهام مدير إقليمي للأشغال العمومية بإقليم أزيلال (1987-1993)، ومهام رئيس قسم بمديرية الطرق والسير على الطرقات ابتداء من سنة 1993، قبل أن يتولى، ابتداء من سنة 1996، مهام مدير شركة تهيئة سلا ـالجديدة قبل تعيينه عاملا على عمالة الصخيرات -تمارة بتاريخ 11 دجنبر 2002.

وجدد الملك محمد السادس ثقته في محمـد مهيدية، فعينه واليا لجهة تازة -الحسيمة -تاونات وعاملا على إقليم الحسيمة في 08 أبريل 2007، ثم واليا لجهة مراكش -تانسيفت -الحوز وعاملا على عمالة مراكش في فاتح مارس 2010، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن تم تعيينه واليا للجهة الشرقية وعاملا على عمالة وجدة -أنجاد بتاريخ 10 ماي 2012.

وعلى إثر دخول التقسيم الإداري الجديد للمملكة حيز التنفيذ، عين محمد امهيدية واليا لجهة الشرق وعاملا على عمالة وجدة -أنجاد بتاريخ 13 أكتوبر 2015، ثم واليا لجهة الرباط -سلا -القنيطرة، وعاملا على عمالة الرباط ابتداء من 25 يونيو 2017، فواليا على جهة طنجة -تطوان -الحسيمة وعاملا على عمالة طنجة -أصيلة ابتداء من 07 فبراير 2019 قبل تعيينه اليوم الخميس واليا على جهة الدار البيضاء الكبرى .

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