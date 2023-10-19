من هو يونس التازي الذي عينه الملك واليا على جهة طنجة- تطوان- الحسيمة؟

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

أفرجت وزارة الداخلية ، مساء اليوم الخميس ، عن لائحة الولاة والعمال الذين تم تعيينهم بعدد من الجهات والعمالات والاقاليم بالمملكة، وذللك بعد التأشير على اللائحة خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي .

وطبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية تفضل الملك بتعيين عدد من الولاة والعمال ، بينهم بونس التازي الذي تم تعيينه واليا على جهة طنجة -تطوان- الحسيمة خلفا للوالي محمد امهيدية الذي عين واليا على جهة الدار البيضاء الكبرى.

يونس التازي ولد في 22 أكتوبر 1974 خريج المدرسة المحمدية للمهندسين شعبة الهندسة المدنية سنة 1997، مساره المهني كعضو بديوان وزير التجهيز والبيئة بين سنتي 1997 و1998، قبل أن يتولى مهمة رئيس قسم الدراسات سنتي 2004 و2005، ثم مديرا بالنيابة للبرامج والدراسات بوزارة التجهيز والنقل سنتي 2005 و2006.

كما تقلد يونس التازي، من سنة 2006 إلى غاية سنة 2011، منصب مدير الإستراتيجية والبرامج والتنسيق بوزارة التجهيز والنقل. وبتاريخ 12 نونبر 2012 عين السيد يونس التازي من طرف الملك محمد السادس مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية وبعدها عاملا على اقليم تطوان .

ويونس التازي حاصل على وسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط سنة 2011، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء .

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