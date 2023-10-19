من هو يونس التازي الذي عينه الملك واليا على جهة طنجة- تطوان- الحسيمة؟

2023-10-19 / 19:17
6

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

أفرجت وزارة الداخلية ، مساء اليوم الخميس ، عن لائحة الولاة والعمال الذين تم تعيينهم بعدد من الجهات والعمالات والاقاليم بالمملكة، وذللك بعد التأشير على اللائحة خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي .

وطبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية تفضل الملك بتعيين عدد من الولاة والعمال ، بينهم بونس التازي الذي تم تعيينه واليا على جهة طنجة -تطوان- الحسيمة خلفا للوالي محمد امهيدية الذي عين واليا على جهة الدار البيضاء الكبرى.

يونس التازي ولد في 22 أكتوبر 1974 خريج المدرسة المحمدية للمهندسين شعبة الهندسة المدنية سنة 1997، مساره المهني كعضو بديوان وزير التجهيز والبيئة بين سنتي 1997 و1998، قبل أن يتولى مهمة رئيس قسم الدراسات سنتي 2004 و2005، ثم مديرا بالنيابة للبرامج والدراسات بوزارة التجهيز والنقل سنتي 2005 و2006.

كما تقلد يونس التازي، من سنة 2006 إلى غاية سنة 2011، منصب مدير الإستراتيجية والبرامج والتنسيق بوزارة التجهيز والنقل. وبتاريخ 12 نونبر 2012 عين السيد يونس التازي من طرف الملك محمد السادس مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية وبعدها عاملا على اقليم تطوان .

ويونس التازي حاصل على وسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط سنة 2011، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of يوسف العمراني.. مرعب خصوم الوحدة الترابية الذي عينه الملك سفيرا بأمريكا

يوسف العمراني.. مرعب خصوم الوحدة الترابية الذي عينه الملك…

2023-10-19 / 19:38
Photo of بعد تقلده لحقيبة التعليم سابقا.. أمزازي واليا على جهة سوس ماسة

بعد تقلده لحقيبة التعليم سابقا.. أمزازي واليا على جهة…

2023-10-19 / 19:14
Photo of الملك يعين العمراني سفيرا للمغرب بأمريكا خلفا للأميرة لالة جمالة العلوي

الملك يعين العمراني سفيرا للمغرب بأمريكا خلفا للأميرة لالة…

2023-10-19 / 18:54
Photo of بالأسماء.. لائحة السفراء المغاربة الجدد الذين عينهم الملك

بالأسماء.. لائحة السفراء المغاربة الجدد الذين عينهم الملك

2023-10-19 / 18:48
Photo of الملك يعين سميرة سيطايل سفيرة المملكة في فرنسا

الملك يعين سميرة سيطايل سفيرة المملكة في فرنسا

2023-10-19 / 18:45
Photo of بالأسماء.. الملك يعين عددا من الولاة و العمال

بالأسماء.. الملك يعين عددا من الولاة و العمال

2023-10-19 / 18:41
Photo of الملك يترأس مجلسا وزاريا للتداول في توجهات قانون المالية الجديد

الملك يترأس مجلسا وزاريا للتداول في توجهات قانون المالية…

2023-10-19 / 18:31
Photo of برلمانية تجمعية خلال لجنة التعليم: هناك جهات تأكل مع الذيب وتبكي مع النعجة

برلمانية تجمعية خلال لجنة التعليم: هناك جهات تأكل مع…

2023-10-19 / 00:01
Photo of بداية نونبر.. عملية دعم إعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال

بداية نونبر.. عملية دعم إعادة بناء المنازل المتضررة من…

2023-10-18 / 21:09
Photo of الغابون تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

الغابون تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

2023-10-18 / 20:13

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق