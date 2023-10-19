بعد تقلده لحقيبة التعليم سابقا.. أمزازي واليا على جهة سوس ماسة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تفضل الملك محمد السادس نصره الله بتعيين عدد من الولاة والعمال، طبقاً للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية.

وقد تم تعيين وزير التربية الوطنية السابق سعيد أمزازي، واليا لجهة سوس ماسة وعاملا على عمالة أكادير إداوتنان.

سعيد امزازي الذي تقلد في وقت سابق حقيبة التعليم في حكومة سعد الدين العثماني، تزامنت و” أزمة كورونا” والتعليم عن بعد، حقيبة التعليم و ما تحمله هذه الحقيبة من ملفات ثقيلة، استطاع الرجل تدبير ملفات حساسة لقطاع حيوي يعاني من اكراهات جمة، لكن حنكة الرجل وتواصله وزياراته الميدانية وتحفيزه للمبادرين والمبدعين، واعفاؤه للمقصرين، كلها حسنات سجلت في سجل تاريخ الرجل.

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