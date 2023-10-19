بعد تقلده لحقيبة التعليم سابقا.. أمزازي واليا على جهة سوس ماسة
محمد منفلوطي_ هبة بريس
تفضل الملك محمد السادس نصره الله بتعيين عدد من الولاة والعمال، طبقاً للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية.
وقد تم تعيين وزير التربية الوطنية السابق سعيد أمزازي، واليا لجهة سوس ماسة وعاملا على عمالة أكادير إداوتنان.
سعيد امزازي الذي تقلد في وقت سابق حقيبة التعليم في حكومة سعد الدين العثماني، تزامنت و” أزمة كورونا” والتعليم عن بعد، حقيبة التعليم و ما تحمله هذه الحقيبة من ملفات ثقيلة، استطاع الرجل تدبير ملفات حساسة لقطاع حيوي يعاني من اكراهات جمة، لكن حنكة الرجل وتواصله وزياراته الميدانية وتحفيزه للمبادرين والمبدعين، واعفاؤه للمقصرين، كلها حسنات سجلت في سجل تاريخ الرجل.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
15 تعليقات
الله أكبر
ربنا أغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة
تبادل الادوار و الاماكن لا غير. اجي هنا حطو هنا. غير هوما اللي كاينين. يا سلام.
السيد سعيد امزازي الرجل المناسب في المكان المناسب..
نعتز به ابن مدينتنا الذي ولد بها وترعرع فيها وإن شاء الله موفق في عملك..
نتمتى للاخ امزازي التوفيق و النجاح في مسيرته..
السي سعيد غني عن التعريف ويستحق الرجل المناسب في المكان المناسب. كان الله في عونك..
سعيد امزازي من عائلة مثقفة ومن بين أقرباءه المحنكين نذكر السيد محمد امزازي الاطار الامني و الدكتور رشيد امزازي ومحي الدين امزازي ..
سيبقى إسمكم خالدا في تاريخ وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي على اعتبار أنكم خدمتم القطاع بكل روح وطنية و بكل حزم ونتمنى ان تخدموا هذين المنصبين المتمثل في العامل والوالي..
شخصية متميزة استطاع تدبير قطاع التربية الوطنية والتعليم..
من أحسن الوزراء في الحكومة السابقة.الوحيد الذي تحدى الظرفية الصعبة واحسن القيادة. جزاك الله خيرا لك مني أصدق التحيات والتقدير . وألف مبروك للمنصب الجديد ..
كل الاحترام والتقدير للسيد سعيد امزازي رجل المواقف ..
هنيئا لك بهذا المنصب الحساس الذي يتطلب جهدا كبيرا منكم . وفقكم الله تعالى..