الملك يعين العمراني سفيرا للمغرب بأمريكا خلفا للأميرة لالة جمالة العلوي

هبة بريس ـ الرباط

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، والمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات دولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عين جلالة الملك نصره الله عددا من السفراء بمجموعة من الدول.

و من بين الدول التي تم تعيين سفير جديد بها، نذكر الولايات المتحدة الأميركية، حيث عين بها الملك يوسف العمراني كسفير لجلالته لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

و سيخلف العمراني الأميرة لالة جمالة العلوي التي ظلت سفيرة للمغرب بأمريكا منذ 13 أكتوبر 2016.

*في الصورة الأميرة لالة جمالة العلوي رفقة ترامب.

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