بالأسماء.. لائحة السفراء المغاربة الجدد الذين عينهم الملك

هبة بريس ـ الرباط

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، والمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات دولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عين جلالة الملك نصره الله، كلا من:

– أحمد التازي، سفيرا لجلالته لدى دولة الإمارات العربية المتحدة،

– فؤاد أخريف، سفيرا لجلالته لدى المملكة الأردنية الهاشمية،

– محمد أيت أوعلي، سفيرا لجلالته لدى جمهورية مصر العربية،

– سميرة سيطايل، سفيرا لجلالته لدى الجمهورية الفرنسية،

–د عبد القادر الأنصاري، سفيرا لجلالته لدى جمهورية الصين الشعبية،

– يوسف العمراني، سفيرا لجلالته لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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