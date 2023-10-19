الملك يعين سميرة سيطايل سفيرة المملكة في فرنسا

هبة بريس ـ الرباط

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، والمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات دولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

و خلال هذا المجلس، و باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عين جلالة الملك نصره الله عددا من سفراء المملكة بعدد من الدول.

و من بين السفراء المعينين، نجد سميرة سيطايل، التي عينها الملك كسفيرة لجلالته لدى الجمهورية الفرنسية.

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