بالأسماء.. الملك يعين عددا من الولاة و العمال

2023-10-19 / 18:41
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هبة بريس ـ الرباط

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، والمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات دولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

وطبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية تفضل جلالة الملك حفظه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال.و

يتعلق الأمر بكل من:

– السعيد أمزازي، واليا لجهة سوس ماسة وعاملا على عمالة أكادير إداوتنان،

– محمد امهيدية، واليا لجهة الدار البيضاء سطات وعاملا على عمالة الدار البيضاء،

– فريد شوراق، واليا لجهة مراكش أسفي وعاملا على عمالة مراكش،

– يونس التازي، واليا لجهة طنجة تطوان الحسيمة وعاملا على عمالة طنجة أصيلة،

– علي خليل، واليا لجهة الداخلة وادي الذهب وعاملا على إقليم وادي الذهب،

– عبد الرزاق المنصوري، عاملا على إقليم تطوان،

– حسن زيتوني، عاملا على إقليم الحسيمة،

– جمال الشعراني، عاملا على إقليم الناظور،

– عبد الله جهيد، عاملا على إقليم ورزازات،

– إسماعيل هيكل، عاملا على إقليم تنغير.

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‫13 تعليقات

  6. اللهم احفظ ملكنا الهمام محمد السادس نصره الله وأيده والأسرة العلوية الشريفة ملك عظيم لبلد عظيم ولشعب جد رائع ..

  7. نتمنى من هاؤولاء المسؤولين العمال والولادة أن يحضو بصفة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وأن يكونوا قدر المسؤولية..

  8. بالتوفيق لكل الوجوه السياسية والغير سياسية الصادقة وذو ثقة كبيرة نتمنى منكم أن تكونوا في خدمة المواطن..

  12. وجوه طيبة وخلوقة جلالة الملك محمد السادس اختار هاؤولاء النخبة من المسؤولين ليكونوا ذو مسؤولية لخدمة الوطن والمواطن..

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