محمد امهيدية واليا على جهة الدار البيضاء ويونس التازي واليا على جهة الشمال

2023-10-19 / 18:32
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، والمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات دولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

وباقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزير الداخلية تم الافراج عن حركة واسعة بين العمال والولاة حيث تم تعيين محمد امهيدية واليا على جهة الدارالبيضاء الكبرى .

وقد تم تعيين يونس التازي واليا على جهة طنجة تطوان الحسيمة .

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