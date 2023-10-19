الملك يترأس مجلسا وزاريا للتداول في توجهات قانون المالية الجديد

2023-10-19 / 18:31
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هبة بريس ـ الرباط

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024.

كما خصص المجلس الوزاري الذي ترأسه عاهل البلاد للمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري.

هذا و ناقش المجلس الوزاري ثلاث اتفاقيات دولية و تمت المصادقة عليهم، فضلا على المصادقة علي مجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

تفاصيل أوفى بخصوص هذا الاجتماع الوزاري في مقالات لاحقة…

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