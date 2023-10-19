غوتيريس يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لاعتبارات إنسانية

2023-10-19 / 18:18
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هبة بريس ـ وكالات

دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إلى “وقف إطلاق نار إنساني فوري” في الحرب الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال غوتيريش، في خطاب ألقاه في بكين في منتدى مبادرة الحزام والطريق “أدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري.. لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي نشهدها”.

وكرر ما وصفه بـ”نداءين إنسانيين عاجلين”، داعيا حماس إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن” في إشارة إلى 199 شخصا تحتجزهم الحركة.

كما دعا إسرائيل إلى “السماح فورا بوصول مساعدات إنسانية من دون قيود لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة وغالبيتهم العظمى من النساء والأطفال”.

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‫12 تعليقات

  6. ‏اللهم انقطع الرجاء إلا منك وخابت الآمال إلا فيك وانسدت الطرق إلا إليك وأُغلقت الأبواب إلا بابك فلا تكلنا إلى أحدٍ سواك رُحمتك بأهلنا في غزة يا رحيم اللهم أبدل ضعفهم قوة وخوفهم أمنا وعجزهم قدرة يارب..

  7. حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك الصالحين .اللهم آمين يارب..

  8. قوله تعالى:«وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِۦ قُلُوبُكُمْۚ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»…

  10. اللهم إن هذا لمنكر اللهم وعدك النصر الذي وعدت به عبادك الضعفاء. اللهم نصرا عاجلا غير أجل…

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