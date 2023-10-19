منتخب الشبان يتعرف على برنامج مشاركته في بطولة شمال أفريقيا
هبة بريس ـ رياضة
أجريت يوم أمس بتونس العاصمة سحب قرعة مباريات دورة إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لمنتخبات مواليد 2005-2006 المقررة في تونس من 11 الى 22 نونبر 2023 بمشاركة منتخبات تونس والجزائر وليبيا ومصر، فضلا عن المنتخب الوطني.
و أسفرت عملية القرعة عن البرنامج التالي:
الجولة الاولى :
13 نونبر 2023
ليبيا – المغرب
تونس – الجزائر
الجولة الثانية
15 نونبر 2023
المغرب – الجزائر
مصر – ليبيا
الجولة الثالثة
17 نونبر 2023
الجزائر – مصر
المغرب – تونس
الجولة الرابعة
19 نونبر 2023
الجزئر – ليبيا
تونس – مصر
الجولة الخامسة
21 نونبر 2023
مصر – المغرب
ليبيا – تونس
وستدور الدورة في شكل بطولة مصغرة على ان يتحصل المنتخب الذي سيحرز المركز الاول اللقب.
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7 تعليقات
المغرب والجزائر نار نار
المغرب في القمى
يجب دعم هذه الفئة
مباريات جميلة
الجزائر مرة أخرى
يجب دعم المواهب الصاعدة
نتمنى أن تقام مبارات في جو رياضي اخوي بعدا عن السياسة.