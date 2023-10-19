تلميح اسرائيلي لاقتراب العملية العسكرية “البرية” على غزة

هبة بريس

ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الخميس، إلى اقتراب موعد العملية العسكرية البرّية التي يعتزم الجيش تنفيذها في قطاع غزة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) عن غالانت قوله خلال لقائه عددًا من الضباط بالجيش في منطقة غلاف غزة، إنهم “قريبًا سيرون غزة من الداخل”.

وقال الوزير: “أنتم الآن ترون غزة من بعيد، وقريبا ترونها من الداخل، الأوامر ستصل”، في إشارة إلى أوامر الحكومة للجيش ببدء العملية العسكرية البرية بغزة.

وفي أكثر من مناسبة، أكد مسؤولون إسرائيليون، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اعتزام تل أبيب تنفيذ عملية عسكرية برية في غزة.

وأمس، أعلنت هيئة البث العبرية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي أنهى استعداداته لتنفيذ عملية برية في غزة

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