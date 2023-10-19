وجدة .. تنظيم حملة للسلامة الطرقية للإلتزام بقانون السير

هبة بريس _ وجدة

انخرطت الوكالة الجهوية للسلامة الطرقية بالشرق بشراكة مع المرصد الوطني للسلامة الطرقية في عملية ” من أجل الحياة… كلنا ملتزمون بقانون السير ” في إطار القرار المشترك بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و المديرية العامة للأمن الوطني ، والتي ستستمر لمدة ثلاثون يوما.

وقد عرفت العملية، ايداع عدد كبير من الدراجات النارية بالمحجز بالإضافة إلى تحرير عدد كبير من المخالفات، لعدم التوفر على الوثائق القانونية، عدم التوفر أو عدم استعمال الخوذة.

بالإضافة إلى تجاوز عدد الركاب المسموح به، اما بالنسبة الراجلين، فعدم استعمال ممر الراجلين يتم زجرها بغرامة مالية مقدرة 25 درهما، هذا كله من أجل سلامة الجميع.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0