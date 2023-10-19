إسرائيل تتلقى دفعة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية

2023-10-19 / 16:56
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هبة بريس _ وكالات

تلقت إسرائيل، الخميس، دفعة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: “استقبلت وزارة الدفاع أول شحنة من سيارات الجيب المدرعة الأمريكية”، ضمن حزمة المساعدات العسكرية التي تخصصها واشنطن لتل أبيب.

وأضافت: “يتم نقل سيارات الجيب إلى الجيش الإسرائيلي لتحل محل المركبات المتضررة في الحرب”.

وأشارت إلى ان تلقي المركبات هو “جزء من صفقات واسعة النطاق لزيادة أسطول مركبات الجيش الإسرائيلي لمختلف سيناريوهات الحرب”.

وقالت: “وقع المدير العام لوزارة الدفاع، إيال زمير، حتى الآن أوامر شراء في إسرائيل والخارج لمركبات ومعدات ثقيلة بقيمة تزيد عن 400 مليون شيكل”.

وأضافت: “تتم عملية الشراء وفقًا لمتطلبات الجيش الإسرائيلي وتشمل مجموعة متنوعة من المركبات المخصصة مثل: سيارات الإسعاف المدرعة، ومركبات العمليات المدرعة، والشاحنات التكتيكية ومعدات الهندسة الميكانيكية

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