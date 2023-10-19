عامل الحاجب يشرف على تقديم مشروع تأهيل المركز الصاعد ببودربالة

ع محياوي _ هبة بريس

أشرف زين العابدين الأزهر عامل عمالة إقليم الحاجب ، يوم أمس الأربعاء، على تقديم مشروع تأهيل المركز الصاعد بودربالة بجماعة أيت بوبيدمان التابع نفوذ إقليم الحاجب، وذلك في إطار برنامج تأهيل المراكز الصاعدة بالمغرب، هذا المشروع سيتم إنجازه بشراكة بين عمالة الحاجب، وجماعة أيت بوبيدمان ومجلس جهة فاس مكناس ووزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، وتنفيذه من طرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل الشوارع الرئيسية لمركز بودربالة على طول 1 كلم في اتجاه كل من الحاجب وإفران وعين تاوجطات و1 كلم و400م في اتجاه مكناس، وذلك بتوسيع وتقوية وتشوير الطرقات لتأمين المرور وإنجاز قنوات التطهير السائل بقيمة مالية قدرها 20٫45 مليون درهم.

وفي كلمته التوجيهية، قال زين العابدين ، أنه يجب تأهيل مركز بودربالة وبمواصفات عالية جدا ليصبح مجالا حضريا في المستوى المطلوب، مع خلق مساحات خضراء للسكان، ويجب علينا التفكير بعمق في إنجاز مشروع تأهيل مركزا صاعد ببودربالة مع مراعاة تطور النمو الديموغرافي للمنطقة مدة 60 في المستقبل.

وأضاف العامل، في توجيهاته لمجلس جماعة أيت بوبيدمان، على خلق مشاريع أخرى موازية بمركز بودربالة من قبيل تطوير قطاع النظافة ومن الأفضل تفويته لشركة خاصة للحفاظ على البيئة ونظافة المدينة، وبلادنا مقبلة على تنظيم محافل دولية كبيرة.

وفي الأخير تمت المصادقة على نتائج التصور الأولي لاشتغال مكتب الدراسات المكلف بالمشروع، في انتظار إدخال العديد من ملاحظات عامل الإقليم على المشروع، وعرض آخر تصور مكتب الدراسات على المشروع على أنظار رئيس وأعضاء مكتب مجلس أيت بوبيدمان ومختلف القطاعات الوزارية، قبل إعلان الصفقة.

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