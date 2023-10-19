صحة غزة : ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 3785

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية الدائرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى أكثر من 3785 شهيدا و12493 مصابا.

وقالت الوزارة في بيان، إن عدد الضحايا الفلسطينيين في غزة “ارتفع إلى 3785 شهيدا، منهم 1524 طفلا و1000 سيدة و120 مسنا”، فيما بلغ عدد المصابين “12493 شخصا، منهم 3983 طفلا و3300 سيدة”.

وأوضحت الوزارة أن “الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية في غزة أدت إلى استشهاد 44 (كادرا) من الطواقم الطبية، وإصابة 70 آخرين”.

وكانت آخر حصيلة معلنة لعدد الشهداء في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، هي أكثر من 3500 شخصا، بينهم ما يزيد عن ألف طفل.

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