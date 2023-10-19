لابورتا مقتنع بأن “قضية نيغريرا” ستنتهي “بالبراءة

2023-10-19 / 13:04
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هبة بريس _ رياضة

قال رئيس نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الموسم الماضي، جوان لابورتا الذي اتهم بدوره يوم الأربعاء في التحقيق في فضيحة التحكيم المتورط فيها النادي الكاتالوني والمعروفة بـ”قضية نيغريرا”، إنه مقتنع بأن الأمر “سينتهي بالبراءة”.

وقال لابورتا الخميس في مقابلة مع راديو كاتالونيا “يمكننا أن نكون مطمئنين، لم يتمكنوا من إثبات ذلك ولن يتمكنوا من إثبات ذلك “المدفوعات المزعومة لشراء حكام”، منددا “بحملة منظمة لزعزعة استقرار برشلونة”

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