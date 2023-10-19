الخارجية الفرنسية : ارتفاع عدد القتلى الفرنسيين في إسرائيل إلى 28

هبة بريس _ متابعة

أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجندر، أن “فرنسا تأسف للوفاة المأساوية لمزيد من المواطنين الفرنسيين، ما يرفع حصيلة الضحايا الفرنسيين إلى 28 قتيلا في إسرائيل”.

وذكرت لوجندر، أن “سبعة فرنسيين ما زالوا أيضا في عداد المفقودين، بعضهم رهائن لدى حماس”، مؤكدةً أنه “يجب تطبيق القانون الإنساني والاستجابة للاحتياجات الأساسية في قطاع غزة”.

ويفرض الجيش الإسرائيلي حصار كامل على قطاع غزة، ويشمل ذلك منع وصول إمدادات الطعام والوقود وقطع الكهرباء، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0