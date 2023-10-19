انطلاق النسخة الثامنة من مهرجان هوارة الدولي للمسرح

2023-10-19 / 12:52
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القسم الفني : هبة بريس

انطلقت ليلة أمس الأربعاء، فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان هوارة الدولي للمسرح بمدينة أولاد تايمة إقليم تارودانت، والتي تقام على مدى أربعة أيام، بمناسبة ذكرى عيد المسيرة الخضراء المظفرة.

وتميز افتتاح هذه التظاهرة المسرحية الدولية، التي تنظمها منتدى أنفاس للثقافة والفن بشراكة مع جماعة أولاد تايمة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتقديم لوحات احتفالية بعيد المسيرة الخضراء، تفاعل معها الجمهور بشكل كبير،و شملت أغاني وطنية واهازيج شعبية تراثية، تمجد هذه الذاكرة الوطنية العزيزة على كل مغربي من طنجة الى الكويرة.

كما تميز استهلال هذه الدور، التي تقام وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة-، بتكريم الفنان والكوميدي أنس المشاتي ابن منطقة سوس، تقديرا لعطاءاته المسرحية والفنية، وباعتباره أول ممثل صعد الى خشبة مهرجان هوارة الدولي للمسرح في دورته الأولى سنة 2014.

وشهد حفل الافتتاح أيضا، مشاركة فرقة نسيج الفنون والثقافة، بمسرحيتها “الحصلة ..لا هنا لا لهيه ”، وهي من تأليف احمد امال، واخراج ربيع بن جحيل التدلاوي.

وتعرف الدورة، أنشطة متنوعة، لعل من أبرزها، تنظيم ندوة وطنية تتمحور حول دور الإعلام والوسائط الفنية في التعريف بالقضايا الوطنية، فضلا عن توقيع إصدارات مسرحية، وورشات فنية ولقاءات فنية (ماستر كلاس) مع ضيوف المهرجان.

ويشارك في الدورة، “مسرحية خلخال أ غربال” لفرقة فانوراميك من مراكش، و” قوم قرقبيس” لفرقة ألوان للمسرح من أولاد تايمة ، فضلا عن مسرحية don dinero، لفرقة theatro del duende ، من اسبانيا، و”الحصلة ..لا هنا لا لهيه ” لفرقة نسيج الفنون والثقافة، و”المرأة التي قالت لا ” لفرقة المسرح الجامعي وهما من الدار البيضاء.

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