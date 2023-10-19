تضامن عربي مع الشعب الفلسطيني..تأجيل مهرجانات وإلغاء حفلات

2023-10-19 / 12:38
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعربت الدول العربية عن تضامنها ودعمها مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ورفضها الشديد للجرائم البشعة والمجازر، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين؛ حيث تم تأجيل عدد من الحفلات والمهرجانات الغنائية الى أجل غير مسمى، وإلغاء كافة مظاهر الاحتفالات والفعاليات الفنية.

ففي مصر تم تأجيل مهرجان الموسيقى العربية، إذ قررت الدكتورة وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، تأجيل إقامة فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي كان من المقرر أن تُنظمه دار الأوبرا المصرية، على أن يُحدد الموعدُ الجديدُ لاحقًا.

كما تم تأجيل مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 45 والذي كان من المقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 24 نونبر القادم، على أن يتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق.

وتقرر كذلك تأجيل مهرجان الجونة السينمائي، فضلا عن الغاء حفلات متفرقة فى بعض الاماكن منها حفلات غنائية للمطرب اللبناني وائل جسار وأحمد سعد وروبي.

وفي سلطنة عمان.. أعلنت دار الأوبرا السلطانية في مسقط إلغاء حفل يوم المرأة العمانية الذي كان مقررا أن تحييه النجمة ماجدة الرومي بجانب إيقاف كل الاحتفالات والفعاليات تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وفى الكويت أعلن مجلس الوزراء الكويتى إلغاء كافة الفعاليات الفنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومنها حفلات لكل من تامر عاشور وبهاء سلطان وحسين الجسمي.

وأيضا في الأردن.. تم الغاء حفل للمطرب رامي صبري تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

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