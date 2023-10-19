نشرة انذارية ..أمطار و رياح قوية مرتقبة

هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن أمطارا قوية وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار مرتقبة من الخميس إلى الجمعة بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا قوية (من 35 إلى 75 ملم) مرتقبة من الساعة السادسة مساء من يوم الخميس إلى الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الجمعة، بأقاليم العرائش، وفحص-أنجرة، وطنجة-أصيلة، وتطوان، والمضيق-الفنيدق، ووزان وشفشاون.

كما تتوقع المديرية أمطارا قوية (من 25 إلى 35 ملم)، من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس إلى الساعة العاشرة صباحا من يوم الجمعة، بأقاليم فاس ومكناس وتازة والحاجب وصفرو ومولاي يعقوب وتاونات والحسيمة والرباط والقنيطرة وسلا وتمارة – الصخيرات.

وتتوقع أيضا أمطارا قوية (من 25 إلى 35 ملم)، من منتصف الليل إلى الساعة العاشرة صباح من يوم غد الجمعة، بأقاليم إفران وبني ملال وخنيفرة والحوز.

كما تتوقع المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار (من 80 إلى 100 كلم/س) يوم الخميس من الساعة الثانية عشرة زاولا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا، بأقاليم تطوان، والمضيق-الفنيدق، والفحص-أنجرة، والعرائش وطنجة-أصيلة وشفشاون والحسيمة.

ويتوقع أيضا هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار (من 70 إلى 75 كلم/س)، من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس، بأقاليم القنيطرة وسيدي سليمان، وسيدي قاسم، وسلا، والرباط، وتمارة-الصخيرات، والمحمدية، وبن سليمان، والنواصر، ومديونة، وسيدي بنور، والجديدة، والدار البيضاء، وبرشيد، وآسفي، والخميسات، وبركان، ودريوش، والحاجب، ومولاي يعقوب، وفاس، وصفرو، وتاونات، ومكناس وخنيفرة.

وتتوقع المديرية الظاهرة ذاتها (من 70 إلى 80 كلم/س)، من الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم الخميس إلى الساعة الرابعة مساء من يوم غد الجمعة ، بكل من أقاليم ورزازات وميدلت وبولمان وتازة وإفران وكرسيف والناظور، وكذا من 70 إلى 80 كلم/س من منتصف الليل إلى الساعة الرابعة مساء من يوم غد الجمعة بكل من أقاليم فكيك وتنغير والرشيدية.

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