خوفا من المظاهرات و ليس تضامنا مع غزة.. الجزائر تعلق الأنشطة الرياضية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

صدر يوم أمس بلاغ للاتحاد الجزائري لكرة القدم جاء فيه: “تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق الصامد، قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تعليق جميع مسابقات ومباريات كرة القدم حتى إشعار آخر”.

هذا الأمر يأتي يومين فقط بعد واقعة منع عدد من المظاهرات الداعمة لفلسطين في عدة مدن بالجزائر من طرف سلطات القمع العسكري، حيث تم منع كل الجزائريين من التظاهر لدعم و نصرة القضية الفلسطينية.

موقفان متناقضان يدلان بشكل واضح لا يحتاج لاجتهاد أن سلطات الجزائر تخاف من أن تتحول مدرجات ملاعب كرة القدم لنقطة انطلاق المظاهرات و رفع الشعارات.

قرار تعليق أنشطة كرة القدم في الجزائر تضامنا مع غزة لم يقنع حتى مهندسي الفكرة فما بالكم بعامة الشعب، الكل أدرك أن سلطات تبون و شنقريحة لا تهمها غزة و لا التضامن معها بقدر ما تهمهم منع المظاهرات مخافة العودة لأيام الحراك التي زعزعت أركان الكابرانات.

شعب الجزائر عليه أن يفهم جيدا أن التاريخ لا يرحم، و سيذكر على مر العصور الجبناء الذين تخلوا عن القضية الفلسطينية بحجج واهية، حتى البلدان المطبعة مع إسرائيل خرجت شعوبها لتعبر عن موقفها من القضية الفلسطينية دون قمع و لا اختطاف و لا ترهيب، بينما شعب الجزائر الذي لطالما دافع عن فلسطين في المواقع لم يخرج بعد في الواقع و ظل صوته مبحوحا في العالم الافتراضي بسبب قمع سلطات الجزائر له و منعه من التظاهر و لو بإصدار قرار منع الأنشطة الرياضية بحجة التضامن.

هل يتجرأ تبون على شرح هذا القرار؟ نريد منه فقط أن يشرح لنا ماذا سيفيد تعليق النشاط الرياضي في الجزائر قطاع غزة؟ و أي قيمة مضافة سيمنحها توقيف كرة القدم في بلاده للقضية الفلسطينية.

إن كان تبون يستغبي شعبه فتلك قصة أخرى، و لكن العيب في شعبه الذي يصدق الأكاذيب فينطبق عليه قول “الشياطين الخرساء”.

علقوا ما تشاؤون لكن التاريخ لن ينسى الجبناء الذين خانوا القضية الفلسطينية و هم من تحدثوا كثيرا عن التطبيع، و يا لغريب الصدف، خرج المطبعون بينما اختفى الجبناء خلف شاشات الهواتف يراقبون و يعلقون و يضربون أخماسا في أسداس و في قرارة نفسهم يقولون: “يا ليتنا كانت لنا جرأة الشعب الجار لنخرج للشوارع نقول غزة دائما و أبدا”…

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