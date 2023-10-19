“جيمس كليفرلي”حرض إسرائيل على الق_تل وقدم العزاء للسلطة الفلسطينية

هبة بريس _ ع عياش

قبل مجزرة مشفى المعمداني، بأيام دون “جيمس كليفرلي ” وزير الخارجية البريطاني، تصريحا على منصة «إكس» قال فيه إن «حماس هي الخطر الأعظم للشعب الفلسطيني. إنهم يختبئون في المشافي والمدارس، مستخدمين النساء والأطفال كدروع بشرية”

وأضاف ذات المسؤول البريطاني ” خسارة أي مدني هي مأساة. فلسطينيا كان أم إسرائيليا ـ حماس هي سبب هذه الخسارة».

وعلاقة بهذا التصريح ، يرى متتبعون أنه يتضمن ، سواء تقصد الوزير ذلك صراحة أم لم يتقصد، تحريضا على قصف المشافي والمدارس، وإبراء لذمة إسرائيل من قتل النساء والأطفال بإعلانه، سلفا، أن «حماس هي السبب».

” كليفرلي” اعتبر لدى البعض محرّضا على القتل ” غير أن الأفضع من كل السالف ذكره مشاركته أحزان الفلسطينيين عبر تقديمه العزاء للسلطات الفلسطينية بمقتل المئات من المدنيين الأبرياء،

بلغة أو بأخرى، يفهم أن العدوان الإسرائيلي على غزة يراد به حسم النزال بالقتل الجماعي وقد يكون نتنياهو يتلقى المئات من الإتصالات للحسم في الموضوع نهائيا بتصفية الجميع …لما لا وقد فعلها “جيمس كليفرلي” في تصريحه الذي قال فيه ” إنهم يختبئون في المشافي والمدارس” …بمعنى ..أطلقوا الصواريخ نحو هذه الأمكنة

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