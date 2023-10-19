هاشم البسطاوي :”حلوا الحدود بغينا نموتوا حدا خوتنا”

2023-10-19 / 10:36
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القسم الفني: هبة بريس

تفاعل الفنان المغربي المعتزل هاشم البسطاوي مع الهجوم الأعنف على قطاع غزة الذي خلف آلاف القتلى و الجرحى، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ونشر نجل البسطاوي تدوينة عبر خاصية القصص القصيرة بذات المنصة جاء فيها:”حلو الحدود مابقا عندنا ما نخسرو ..اصلا ما بقيناش باغيين نشركو اوكسيجين مع المتابعين ووزارة العدل ديال جوميا …حلو داكشي نمشي نوتو حدا خوتنا”.

و أضاف في تدوينة أخرى:”يا الله نرجوك أن تحرك جنودك يا الله حرك جند السماء كما حركتها يوم بدر، سبحانك لا يُهزم جندك، ولا يخلف وعدك، ولا يرد أمرك اللهم إنا مغلوبون فانتصر”.

وجدير بالذكر أن تدوينة البسطاوي تم تداولها على نطاق واسع من طرف العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

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‫4 تعليقات

  2. وسير غي خدم على راسك وماتسناش أمك توكلك وتشربك وتلبسك وعاد فكر فإخوتك يا الكسول.وجاهد غي على كرشك

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  3. من اصبح و همه بعيد عن امته فلا داعي ان ينسب اليها، بارك الله فيك و كثر من امثالك لعل الله ان يجعل لاخواننا مخرجا من هذا البلاء و ان ينصرهم على اعداءه و اعداء تلدين

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