27 طنا من المساعدات الروسية إلى غزة

2023-10-19 / 10:02
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هبة بريس _ وكالات

انطلقت طائرة شحن روسية من طراز “إيل-67” محملة بالمساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت وزارة حالات الطوارئ في روسيا الاتحادية، اليوم الخميس، أن الوزارة ستقوم بتسليم 27 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وأقلعت طائرة خاصة من طراز “إيل-76” تابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية، من مطار رامينسكي قرب موسكو إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية.

وبيّنت الوزارة أن هذه المساعدات الإنسانية الروسية سيتم تسليمها إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري لتوصيلها إلى قطاع غزة.

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